Planet Awesome: kartbaan Anac is omgebouwd tot amusementspark

In Planet Awesome kun je rondjes rijden met een elektrische kart en met 45 kilometer per uur racen over een 350 meter lange baan. Maar ook ‘glow-in-the-dark'-golf spelen in een sprookjesachtig decor met een gigantisch verlichtte science-fiction boom. Lasergamen in een 'echte filmwereld', of spelen in een virtual reality-escape room waarin je in een eigen universum moet ontsnappen. En er is ook een bowlingbaan. Plus een groot horecaplein waar je wat kunt eten en drinken.



Planet Awesome zoals het nieuwe vermaakcentrum in Nijmegen heet, heeft al deze activiteiten onder één dak. Het amusement- en themapark opent zaterdag 14 maart.



Het nieuwe pretpark is gevestigd in het voormalige pand van de kartbaan van Anac aan de Energieweg in Nijmegen. Strategisch gelegen vlakbij de snelweg. ,,Een plek waar jong en oud even kan ontsnappen aan de waan van de dag. We rekenen in het eerste jaar op 120.000 tot 130.000 bezoekers," zegt John Obdam.