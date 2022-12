Plannen voor nóg een bedrijf bij veelbesproken laadstation in Nijmegen: afvalinzameling, of stalling voor scooters?

update | met video Gewapende overval op ouder echtpaar in Nijmegen; bewoner licht gewond bij worsteling

NIJMEGEN - Aan de Professor Asselbergsstraat in Nijmegen is zaterdagochtend even voor 11.30 uur een woning overvallen. Een ouder echtpaar was op dat moment in het huis aanwezig. De man, die de deur opendeed, raakte door een worsteling met de overvaller lichtgewond. Er werd door de overvaller gedreigd met vermoedelijk een vuurwapen. Uiteindelijk is de dader er zonder buit vandoor gegaan.

24 december