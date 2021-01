Plantaardig restaurant in Frankrijk beloond met Michelinster: wanneer volgt Nederland?

3D-brug in Zwanenveld begint eindelijk vorm te krijgen

26 januari NIJMEGEN - Het geduld van omwonenden van park de Geologenstrook in de Nijmeegse wijk Zwanenveld is danig op de proef gesteld, maar eindelijk is het zover: de bouw van de innovatieve fietsbrug is in volle gang. Inmiddels zijn de eerste acht kolommen van de brugpijlers geplaatst en waterpas gezet.