Plastic afval niet meer gratis: Nijmegenaar moet 5 cent per Plastic+-zak gaan betalen

PRINSENTREFFEN Vasim puilt uit van carnavals­hoog­he­den tijdens 19e prinsen­tref­fen ‘De Gelderlan­der’

15 februari NIJMEGEN - Wie zaterdagochtend langs De Vasim in Nijmegen reed dacht vermoedelijk dat carnaval al begonnen is. Honderden carnavalisten liepen vanochtend in en rond het complex.