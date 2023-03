Platenbeurs en vintage festival: 5 x dit kun je dit weekend allemaal doen in Nijmegen

De ‘nieuwe Vermeer’ in Vrijheids­mu­se­um gaat over het verdriet van de achterblij­vers

Het is een moderne interpretatie van een oud schilderij: drie vrouwen en een engel bij een graf op een oorlogskerkhof. Deze inzending voor ‘De Nieuwe Vermeer’ hangt nu in het Vrijheidsmuseum in Groesbeek. Dat drie van de vier afgebeelde personen Oekraïens zijn, geeft het kunstwerk een extra lading.