Pleidooi: ‘Houd alsnog een Vierdaagse voor Nederlanders die zijn gevaccineerd of getest’

Crooijmans wil met ondernemers uit de stad onderzoeken of een alternatieve Vierdaagse in de derde week van juli alsnog mogelijk is. In februari van dit jaar trok de organisatie van de Vierdaagse de stekker uit de voorbereidingen voor de wandelmars van dit jaar. De reden laat zich raden: corona.



„Maar een kleinschalige Vierdaagse voor lopers die zijn gevaccineerd of een sneltestbewijs hebben, moet kunnen”, zegt Crooijmans. ,,Als je daarnaast alleen lopers uit Nederland toelaat, krijg je geen toestroom vanuit het buitenland. Natuurlijk, het is jammer dat je met zo’n plan mensen uitsluit, maar voor nu is het niet anders. Als we op die manier toch kunnen lopen en de typische Vierdaagsesfeer kunnen voelen, doen we dat.”