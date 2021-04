Pleidooi voor beschermde status Keizer Karelplein: ,,Iedere Nijmegenaar heeft er iets mee”

Wie heeft een wijnrek nodig, of een stapel bordjes, lijmklem, emmer...? Zo kom je ook van jouw rotzooi af

15 april NIJMEGEN/ LENT - Wie heeft er nog een wijnrek nodig? Of een stapel bordjes, een lijmklem, een emmer, het houten frame van een parasol, een zak plastic ballen voor een ballenbak of een boodschappentas? Het ligt allemaal in de tuin of op de oprit van een woning aan de Griftdijk-Zuid in Lent.