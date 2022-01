Pleidooi voor brede aanpak van fietsveiligheid: ‘Dat gaat veel verder dan het oplossen van knelpunten’

Automobi­list rijdt door na botsing met bezorger in Nijmegen

NIJMEGEN - Een scooterrijder is zaterdagmiddag gewond geraakt door een botsing met een auto in Nijmegen. Het slachtoffer is met een gebroken voet per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De automobilist is na het ongeluk doorgereden.

