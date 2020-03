Pleidooi voor hamsterverbod en bejaardenuurtje in supermarkt

video Sport­school dicht, dan massaal naar buiten­sport­park

18:15 NIJMEGEN - Het buitensportpark is een hit in deze tijden van gesloten sportscholen, gedwongen thuiswerken én de eerste lentestralen. Enkele tientallen jonge mannen en twee vrouwen hangen deze woensdagmiddag aan de turn- en remtoestellen van het buitensportpark in het Goffertpark in Nijmegen, trainen de buikspieren of doen yoga-oefeningen. In de sporttas zit de handgel.