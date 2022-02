Pleidooi voor meer woongroepen in Nijmegen: het is veel goedkoper dan huren bij een huisbaas

UPDATE | VIDEO Vrouw vlucht dak op nadat ze wordt bedreigd met machete, 31-jarige man aangehou­den in snackbar

NIJMEGEN - Een bewoonster van een huis aan de Symfoniestraat in Nijmegen is gisteravond het dak van haar woning op gevlucht. Doodsbenauwd nadat ze was bedreigd door een 31-jarige man met wie ze een relatie had. De politie heeft de man enige tijd later aangehouden in een snackbar aan de Otto C. Huismanstraat in Nijmegen.

8 februari