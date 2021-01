Pleun en Tom schrijven brandbrief aan onderwijsminister: 'Pas de eindexamens aan’

NIJMEGEN - ‘Pas de eindexamens aan want we hebben fors minder lestijd gehad. Bovendien is de kwaliteit van de online lessen onvermijdelijk lager’. Minder examenstof dus. Die oproep doen eindexamenleerlingen Pleun Lagerberg (16) uit Elst en Tom Kuijpers (17) uit Nijmegen aan onderwijsminister Arie Slob.

De twee zesdeklassers van het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen hebben de minister een brief geschreven en zijn een petitie gestart. Ze willen in gesprek met de minister.

Aanpassingen

,,Minister Slob heeft al een paar aanpassingen gedaan in het eindexamen. Zo kunnen de leerlingen twee vakken herkansen in plaats van één. Maar wanneer je de stof niet beheerst, heeft dat geen zin. Dan kun je herkansen tot je erbij neervalt maar zonder resultaat”, zegt Tom Kuijpers.

In de afgelopen negen lesmaanden is het onderwijs drastisch aangepast. ,,We hebben maar liefst vijf maanden in abnormale lessituaties gezeten. Daardoor hebben veel zesdeklassers echt minder geleerd. We hebben een fors aantal uren minder les gehad. Ik heb nu, als eindexamenleerling, per week twee lessen van dertig minuten op school. Die lessen hadden ook echt een andere kwaliteit”, vervolgt Tom Kuijpers. Hij wil graag zijn diploma halen, want hij wil naar de universiteit: politicologie studeren.

Quote Twee vakken herkansen in plaats van één. Maar wanneer je de stof niet beheerst, heeft dat geen zin. Dan kun je herkansen tot je erbij neervalt maar zonder resultaat Tom Kuijpers, Eindexamenleerling Stedelijk Gymnasium Nijmegen

Nieuwe stof

,,Nieuwe stof hebben we daardoor minder uitgebreid geoefend”, vult Pleun Lagerberg aan. ,,Niet iedere leerling heeft de discipline om zoveel nieuwe stof zo zelfstandig te verwerken. Bovendien komen online-lessen echt wel minder sterk aan, hoe goed de docenten ook nu weer hun best doen. Er is simpelweg minder interactie.”

De examenaanpassingen die gedaan zijn, hebben allemaal te maken met de organisatie van het examen, zeggen ze. Geen enkele maatregel gaat over de hoeveelheid stof. ,,Dat vinden wij gek. We hebben écht een mindere voorbereiding dan in voorgaande jaren maar van ons wordt hetzelfde niveau verwacht. Pas de examens aan op onze gebrekkige voorbereiding.”

De twee zesdeklassers willen in een gesprek met Slob hun zorgen overbrengen. Inmiddels hebben bijna 2500 mensen de petitie ondertekend.

De petitie van Pleun en Tom is te vinden op het burgerpetitie-platform .