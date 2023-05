Plots een bloedhete douche, na halfjaar zijn problemen in Meijhorst-flat nóg niet overal opgelost

Vijver­horst-bewoners zijn het beu: alleen ijskoud water in Meij­horst-flat, verwarming hapert al jaren

NIJMEGEN - Een jaar huur willen ze terug, bewoners van de 108 appartementen van flatcomplex De Vijverhorst in de Nijmeegse wijk Meijhorst. ,,We zitten al jaren met een verwarming die het niet of nauwelijks doet. We hebben alleen ijskoud water uit de kraan. Portaal (verhuurder, red.) moet eindelijk maar eens met compensatie komen. Zo kan het niet langer”, aldus bewoonster Lonneke Klomp.