Plots kreeg Wim Logger de diagnose kanker: ‘Nu ben ik mijn zaak kwijt én mijn man’

Planet Awesome: kartbaan Anac is omgebouwd tot amusements­park

12:11 NIJMEGEN - Kartbaan Anac in Nijmegen is nu Planet Awesome: een amusement- en themapark. In het funparadijs kun je onder meer lasergamen, karten, bowlen of ontsnappen uit een escaperoom. Zaterdagmiddag is de opening. ,,Even ontsnappen aan je smartphone en de waan van de dag.”