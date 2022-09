Plotseling heeft Nijmegen een extra brug: de laatste uitdaging voor hardlopers en wandelaars

NIJMEGEN - Verbaasde blikken bij vroege wandelaars en fietsers, zondagochtend. Plotseling staat er langs de d’Almarasweg in Nijmegen een brug over het spoor. Volgende week doet hij dienst als het eerste en laatste pittige klimmetje voor deelnemers aan de eerste Zevenheuvelen Trail.

Om het treinverkeer niet te hinderen is de voetgangersbrug in de nacht van zaterdag op zondag opgebouwd, omdat er dan het langst geen treinen langskomen. Toegankelijk is hij nog niet: het bouwwerk is met hekken afgezet.

Nóg een brug

Het idee is dat de lopers bij het hardloopevenemenent op zaterdag, en een dag later de wandelaars van de Zevenheuvelen Hike, zoveel mogelijk door de natuur en over de heuvels tussen Nijmegen en Groesbeek komen. Maar de parcoursen - de langste is zelfs een hele marathon - kruisen onvermijdelijk ook de harde infrastructuur van de stad. Vandaar dat er vrijdagavond even verderop over de Nijmeegsebaan een vergelijkbare brug komt te staan, zodat verkeer en deelnemers geen last van elkaar hebben. Ook zijn dat weekend overdag ook enkele wegen afgesloten voor het verkeer.

Park

De start- en finishplek van de evenementen is vlakbij de brug over het spoor in Park Brakkenstein. Daar melden zich zaterdagmiddag ruim drieduizend hardlopers. De meeste van hen wagen zich aan de afstand van 14 kilometer, vergelijkbaar met de in de regio populaire ‘15' van de Zevenheuvelenloop in november. Voor de wandeltocht van zondag, met afstanden vantussen de 7 en 28 kilometer, hebben zich tot nu toe zo'n 1900 lopers gemeld. Voor dat evenement kan deze zondag nog worden ingeschreven.