Ploumen over tippelzone: ‘Sekswerkers weten zelf het beste hoe ze hun werk veilig kunnen doen’

Discussie in de Bomenbuurt: is een eigen warmtenet dé oplossing om aardgas­vrij te worden?

Met een eigen, kleinschalig warmtenet kan de Bomenbuurt-oost in de wijk Hengstdal aardgasvrij worden gemaakt. Dit systeem zou een voorbeeld moeten worden voor heel Nederland. Maar in de buurt is er veel twijfel over ontstaan.