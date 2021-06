Pluryn kruipt uit financieel dal: zorgaanbieder schrijft zwarte cijfers door verkoop vastgoed

‘Opruiende’ kerkgan­gers mogen Luthers kerkje niet in

30 mei NIJMEGEN - Leden van de Evangelisch Lutherse gemeente in Nijmegen mogen vandaag hun kerkgebouw aan de Prins Hendrikstraat in Nijmegen-Oost niet in. De kerkenraad van hun Zuid-Nederlandse koepelkerk is boos over een protestactie die ze afgelopen vrijdag hielden. Ondanks het verbod, is er deze ochtend toch een bijeenkomst geweest.