Poepbakken zitten dicht, dus stapelen de hondendrollen zich op: 'Kleine minderheid heeft schijt aan de regels’

Daar sta je dan in de stromende regen. In de ene hand een riem, met aan het uiteinde een doorweekte hond. In de andere een halfwarm plastic zakje, met een grote boodschap erin. De natte hond neem je natuurlijk mee naar huis, maar waar laat je die drol?



Een dilemma waar hondeneigenaren jaarlijks mee worstelen richting oud en nieuw. Gemeenten als Ede en Veenendaal sluiten afvalbakken, waaronder speciale varianten voor hondenpoep bij uitlaatplaatsen, ook dit jaar weer uit voorzorg af. Nijmegen haalt de bakken voor hondendrollen helemaal weg. Hoewel harde knallers en pijlen officieel verboden zijn, vrezen de gemeenten vuurwerkschade.



Het gevolg: stapels met zakjes hondendrollen rond uitlaatvelden in de regio. Zo liggen in Lent aan de Turennesingel wel vijftien stuks bij elkaar op plekken waar tot voor kort afvalbakken van de gemeente Nijmegen stonden. Asociaal, vindt Juul Lelieveld, die haar hond uitlaat. ,,Zo wordt het alleen maar viezer. Ik gooi het zelf in de gft-bak in een biologisch afbreekbare zak. Of in een openbare prullenbak, bijvoorbeeld hier bij de bushalte.’’