Poging tot gewapende overval bij Primera in Nijmegen: ‘Hij schrok van mijn aardappelschilmesje’

Voorlopig tóch een snellaad­sta­ti­on in het Nijmeegse Galgenveld, maar: ‘Het laatste woord is hier nog niet over gezegd’

NIJMEGEN - De aanleg van een groot snellaadstation in de Nijmeegse wijk Galgenveld mag, voorlopig, doorgaan. De gemeente Nijmegen legde het bedrijf Leap24 afgelopen september een bouwverbod op, maar de rechter in Arnhem besloot afgelopen vrijdag dat dat onterecht is gebeurd.

18 oktober