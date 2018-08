Polen wonen vier weken op Waalstrand

video Nijmeegse dj breekt neus bij ‘stagedive’ in Spanje

14:22 NIJMEGEN/LLORET DE MAR - Het ‘stagediven’ is een vast onderdeel in de vrijdagshow van de Nijmeegse DJ JiXXX in Spanje. Maar in Sils, vlakbij de badplaats Lloret de Mar, ging het afgelopen weekend mis voor Job Reuhl, zoals de 30-jarige Nijmegenaar in het dagelijks leven heet. Bij de sprong van het podium in de feestende mensenmassa landde hij met zijn neus op een schouder. Gevolg: bloed overal en een gebroken neus.