Politie controleert op illegale jongensprostitutie

Via het internet maakten speciaal opgeleide agenten afspraken met mannelijke prostituees, die zichzelf online aanbieden. Eenmaal op de locatie of in een woning waar werd afgesproken, legitimeerden de agenten zich en werden de jongens en mannen gecontroleerd op vergunningen, papieren en strafbare feiten zoals uitbuiting. Deze controle wordt vaker uitgevoerd, maar niet onder deze jongere doelgroep.

Bij de controle waren ook coördinatoren van het Team Mensenhandel. ,,Achter elk individueel geval van jongensprostitutie gaat vaak een groot drama schuil. Het is lastig aan te geven hoe groot het probleem precies is. De jongens willen vaak niet praten: ze schamen zich of vinden dat er geen sprake is van uitbuiting. En dat is juist de reden dat we hier actief mee bezig zijn en dit soort controles houden’’, vermeldt een coördinator.