Politie dregt in Waalhaven naar mysterieuze rolkoffer

NIJMEGEN - De waterpolitie was maandagochtend in de Nijmeegse Waalhaven op zoek naar een onder water verdwenen rolkoffer. Die heeft een onbekende man zondag vanaf de wal in het water gegooid.

Bewoners van de Kaapstander - de flat aan de voet van de spoorbrug over de Waal - zagen zondag een auto stoppen, waaruit een man stapte met een koffer bij zich. Die koffer gooide hij met een ferme zwaai in de buurt van de havenmond in het water, waarna hij instapte en wegreed. Het was de bewoners een raadsel waarom de man handelde zoals hij deed. Vandaar dat ze de politie belden.

Raar

De koffer bleef nog een half uur of drie kwartier drijven voordat die zonk. Een andere bewoner heeft daarvan een foto gemaakt. De politie is zondag nog met touwen en een haak in de weer geweest om de koffer binnen te hengelen, vertelt wijkagent Hans van Alphen. Zonder resultaat. Maandag is de waterpolitie erbij gehaald.

Vanwege het lage water hebben die hun boot niet in de haven liggen. Met een kleine boot zijn ze komen dreggen. ,,Want het kan natuurlijk onschuldig zijn’’, zegt Van Alphen. ,,Maar het is toch raar dit.’’