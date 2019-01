Politie: dreiging bij kerk in Nijmegen was niet serieus

NEC doet peuk niet in de ban, trainings­com­plex wordt wél rookvrij

12:56 NIJMEGEN - NEC doet de peuk definitief niet in de ban: roken in het Goffertstadion blijft in bijna alle vakken toegestaan. Dat laat de Nijmeegse eerstedivisionist weten. Volgens de club, die een voortrekkersrol wil spelen op het gebied rookpreventie, volstaan de drie huidige rookvrije vakken in het stadion. Trainingscomplex De Eendracht is met ingang van 1 januari wél volledig rookvrij.