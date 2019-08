Politie en brandweer houden klopjacht op inbreker in Nijmegen

Gewond

Bij het kanaal vond de politie een verlaten, grijs busje in de bosjes. Dat busje is in beslag genomen en afgevoerd. Niet veel verderop langs het kanaal troffen agenten de verdachte, weggedoken in de struiken. De man is aangehouden.



De verdachte was gewond en is met een ambulance onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend of de man bij zijn arrestatie, tijdens de inbraak of vlucht gewond is geraakt. Het is vooralsnog ook onbekend of waar is ingebroken, of er meerdere verdachten waren en of er iets buit is gemaakt.