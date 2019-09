Politie en GGD: hardnekkig gerucht over man die met HIV-spuit in het rond prikt is broodjeaapverhaal

NIJMEGEN - Het klinkt haast te bizar om waar te zijn, en dat is het ook. Een onbekende man die de afgelopen week met een met HIV-besmette spuit instak op jonge vrouwen tijdens stapavonden in Nijmegen, maar ook in Utrecht en Groningen. En een briefje in hun zak stopt met de boodschap 'welcome to the HIV-family'. Waarna na een bezoek aan de dokter blijkt dat ze ook daadwerkelijk besmet zijn.