Politie gaat uit van brandstichting bij loods met vrachtwagens in Nijmegen

Vrouw opende gaskranen woning uit wanhoop: ‘Het was nooit mijn bedoeling omwonenden in gevaar te brengen’

17 september ARNHEM – ,,Ik had er alles aan gedaan om hulp te krijgen, maar kreeg die niet. Toen wist ik het niet meer. Het was nooit mijn bedoeling omwonenden in gevaar te brengen.”