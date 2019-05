Politie: geen internationale Gele Hesjes teruggestuurd

Mede daardoor kregen de Hesjes ‘slechts’ enkele honderden demonstranten op de been in Nijmegen, zo klonk het. Voorafgaand aan de demonstratie liet de organisatie nog weten zo’n 2.500 mensen te verwachten. Volgens de politiewoordvoerder was mogelijk een ongeval op de A2 debet aan een vertraging van buitenlandse betogers, die zodoende te laat in Nijmegen arriveerden. ,,Daardoor is een file ontstaan. Maar daar hebben wij verder geen inmenging in gehad.”



De Gele Hesjes ageren tussen de groeiende kloof tussen arm en rijk in Nederland en zetten zich af tegen het huidige kabinetsbeleid. De Hesjes haalden afgelopen week het landelijke nieuws, nadat twee landelijke prominenten van de beweging weigerden premier Mark Rutte de hand te schudden. Dat leidde tot veel commotie. Danny Cornelissen, de Nijmeegse voorman van de Hesjes, liet eerder weten in een dergelijke situatie wél de hand van Rutte te hebben geschud.