Politie houdt 23-jarige Nijmegenaar aan voor betrokkenheid bij schietpartij waarbij Tim (37) omkwam

De 23-jarige is donderdagavond door een rechercheteam aangehouden in Arnhem. Volgens de politie wordt hij nu gehoord over zijn rol bij de schietpartij. Bij dat incident - in de wijk Neerbosch-West - kwam de Nijmeegse Tim (37) in zijn eigen woning - gevestigd in voormalig zorgcomplex Kinderdorp Neerbosch - om het leven.

Relatie

Wat het motief is voor de moord onderzoekt de politie momenteel. Of de aangehouden verdachte en het slachtoffer elkaar kenden is onbekend. ‘Over een relatie tussen de mannen kunnen we niks zeggen’, laat een woordvoerder weten. Hij zegt ook dat er op dit moment geen verdere details over de zaak worden gegeven.

De politie deed donderdagavond via haar eigen website nog een getuigenoproep. Mensen die camerabeelden of meer informatie over de schietpartij hebben wordt gevraagd zich te melden. Ook beelden van de mogelijke vlucht van de verdachte (in de richting van Arnhem) zouden welkom zijn. Die oproep geldt nog steeds.

Compleet beeld

Gevraagd wordt om beelden die gemaakt zijn tussen woensdagavond 18.30 uur en donderdagochtend 07.00 uur. Dat is opvallend, aangezien de schietpartij zelf omstreeks 23.00 uur zou hebben plaatsgevonden.

‘We hebben die oproep breed gehouden aangezien we niet weten hoe en wanneer de verdachte gevlucht is’, laat de woordvoerder weten. ‘Daarnaast willen we ook graag beelden van ruim voor en na het incident. Dit om een zo’n compleet mogelijk beeld te krijgen.’