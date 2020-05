Politie houdt automobilist aan en zoekt met hond na bedreiging in Nijmegen

Oproep Heb jij een bijzonder huisdier? Laat het ons weten!

17:21 Heb jij een bijzonder huisdier? Laat het ons weten! Elke week vertelt een andere lezer over zijn of haar huisdier in de rubriek ‘bijzondere huisdieren’. Ook voor de komende tijd zijn we hard op zoek naar mensen die hier over willen vertellen.