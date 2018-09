Politie houdt man aan die meisje 'uit het niets' mishandelde op station Nijmegen

Margot Ribberink stopt na 28 jaar als weervrouw

13:13 NIJMEGEN - De bekende meteoroloog Margot Ribberink (53) gaat na 28 jaar stoppen met haar werk als weervrouw. De Nijmeegse is sinds 1990 in dienst bij weerinstituut MeteoGroup (eerst MeteoConsult) in Wageningen en presenteerde onder meer twintig jaar lang het weer bij RTL.