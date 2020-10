Politie houdt twee mannen uit Den Haag aan voor brandstichting bij NEC

VIDEO en UPDATE Brandstich­ting bij stadion en trainings­com­plex NEC, recherche doet onderzoek

13 oktober NIJMEGEN - Bij het Goffertstadion in Nijmegen is in de nacht van zaterdag op zondag brand gesticht. Dat gebeurde op twee plekken: bij het stadion zelf en bij sportcomplex Eendracht. De technische recherche doet onderzoek.