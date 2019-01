Politie huurde in het geheim een huis in Nijmegen voor infiltratie wapenbende

NIJMEGEN - De politie heeft in Nijmegen in het diepste geheim een huisje gehuurd om te infiltreren in een wapenbende. Twee undercoveragenten deden tegenover een vermeende wapenhandelaar alsof ze er gingen samenwonen.

Het team Werken onder Dekmantel van de Landelijke Eenheid huurde in het najaar van 2017 een woning aan de Zijpendaalsestraat in Nijmeegse wijk Hatert. Een undercoveragent zocht vervolgens contact met de verdachte. Hij vroeg de 49-jarige Nijmegenaar of die in zijn nieuwe huis wilde komen klussen. De politie wist dat de man naast zijn bijstandsuitkering veelal zwart werkte als klusjesman.

Justitie is spaarzaam met het inzetten van undercoveroperaties. Dat gebeurt alleen bij zware misdaad en vrijwel alleen als andere opsporingsmiddelen niet toereikend zijn. De infiltratie in Nijmegen duurde drie maanden. De twee undercoveragenten presenteerden zich als een stel dat veel in Spanje zat en geld verdiende met xtc-handel. Beiden raakten goed bevriend met de verdachte en zijn vriendin, die door de agenten werd ingehuurd als schoonmaakster. De stellen gingen samen uit eten.

Machinepistolen

Denkend te maken te hebben met een zware misdaadjongen vertelde de verdachte Nijmegenaar honderduit over zijn wapenhandel aan zware criminelen in Nederland. Ook ‘verdiende’ hij aan zijn nieuwe vriend ruim 9.000 euro. De undercoveragent kocht zes illegale vuurwapens, waaronder revolvers en machinepistolen.

Behalve de klusjesman richtte het politie-onderzoek zich ook op een 47-jarige man uit Malden. Informanten uit het criminele milieu waarschuwden de politie dat hij vuurwapens zou leveren aan de Hells Angels. De Maldenaar is president van het Nijmeegse chapter van de Caloh Wagoh. Deze motorclub zit volgens politie en justitie diep in de zware misdaad. Eind vorig jaar werden tijdens een grote politie-actie landelijke kopstukken opgepakt.

De Nijmeegse president zat toen al vast. Hij werd in februari na de succesvolle pseudokoop samen met de klusjesman en nog twee verdachten aangehouden vanwege de wapenhandel. De verdachten werden maandenlang afgeluisterd en heimelijk geschaduwd. Omdat ze over de telefoon nooit openlijk over wapens spraken besloot het Openbaar Ministerie in Arnhem tot een undercoveractie. Drie verdachten staan dinsdag in Arnhem voor de rechtbank. Een van hen is al veroordeeld tot een jaar cel voor het leveren van munitie.