Politie kampt nog met veel vragen over Nijmeegse schietpartij

Meteen na de schietpartij is een zwarte Volkswagen Polo of Golf gezien die weg reed van het kruispunt. In de auto zaten 'enkele inzittenden'. De politie heeft de Volkswagen niet meer kunnen vinden. In de twee straten is vrijdagmiddag sporenonderzoek gedaan en ook een buurtonderzoek gehouden. Omwonenden vertelden vrijdagmiddag dat er een tweede auto bij de schietpartij betrokken was en inzittenden van beide auto's op elkaar hebben geschoten.



Het rechercheonderzoek is in volle gang. ,,We zitten met veel vraagtekens'', zegt de woordvoerder. ,,We zoeken naar aanknopingspunten, hebben getuigen gehoord en gaan opnieuw getuigen horen. Ook roepen wij nieuwe getuigen op zich te melden, doen we buurtonderzoek en kijken of er camerabeelden zijn die we veilig kunnen stellen. Het zou helemaal mooi zijn als er mensen zijn die beeldmateriaal hebben en dit met ons willen delen, zodat we de schutters aan kunnen houden.''