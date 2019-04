Politie: ‘kapotte schroef niet de oorzaak van aanvaring op de Waal bij Nijmegen’

,,Er is inderdaad een dag eerder iets van een boomstam in de schroef gekomen, maar dat staat los van de aanvaring. Het schip is ervoor ingericht”, zegt een woordvoerder van de politie.

De ochtend na de aanvaring meldden passagiers al dat een dag eerder een boomstam was geraakt. Toen wilde de Zwitserse rederij van het schip in het kader van het onderzoek niet bevestigen dat dit inderdaad het geval was. Een woordvoerder doet dat nu wel: ,,We hebben een dag eerder inderdaad een boomstronk geraakt. We hebben daarop de nodige controles en checks uitgevoerd en konden op één motor verder.”

Het schip heeft volgens Scylla de ‘juiste certificeringen’ om op één motor verder te varen. Ook maakt de rederij duidelijk dat het niet de oorzaak is van het ongeluk, waarbij de Edelweiss het vrachtschip Forenso raakte.

De politie is nog volop bezig met het onderzoek. Daarbij worden de nodige getuigen gehoord en wordt gekeken of er strafbare feiten zijn gepleegd. Daarnaast wordt er gekeken naar de schuldvraag. Valt er iemand iets te verwijten? Ook wordt er een reconstructie gemaakt om een beeld te krijgen hoe het ongeluk is gebeurd. De politie meldt dat er in ieder geval geen alcohol in het spel is. Beide kapiteins waren nuchter ten tijde van de aanvaring.