Politie maakt zich klaar voor inval bij Nijmeegse zorginstelling waar man met geweld dreigt

Na halfjaar duikt gestolen zeilbootje van Tjed (13) weer op

18:01 NIJMEGEN - Tjed Wildeboer (13) had nooit verwacht dat hij zijn geliefde zeilbootje ooit nog zou terugzien nadat die in de nacht van 1 op 2 april werd gestolen. Groot was daarom de verrassing toen de Nijmeegse jeugdzeiler vorige week telefoon kreeg uit Cuijk: de aanhangwagen met daarin zijn Optimist-bootje was teruggevonden.