Politie Nijmegen 'verwelkomt' studenten met waarschuwing

video Padel op Plein '44, het center­court van Nijmegen

20 augustus NIJMEGEN - Wat als de achtertuin van de Mexicaan Enrique Corcuera groot genoeg was geweest? Dan had hij er in 1962 gewoon een tennisbaan aangelegd en was Plein '44 in Nijmegen deze maandag niet centrum van de padelsport geweest. Nu wordt er de hele week een balletje geslagen.