Politie oefent met nepboef in Nijmeegse wijk

Stuiver is tevreden over het resultaat. ,,We hebben tweemaal geoefend. De eerste 'boef' was binnen 30 minuten opgespoord, de tweede na 45 minuten.”



Voor de politie is het bovendien een goede manier om te zien hoe effectief de verschillende preventiegroepen zijn. Stuiver: ,,Je zag al snel dat mensen aan elkaar gingen doorgeven of bepaalde straten al waren uitgekamd. Of ze zetten op hun telefoon hun live-locatie aan, zodat anderen wisten waar er op dat moment ook gezocht werd.”



Niet alleen de politie leert van het spel, ook de burgers zelf. ,,We hebben in het eerste signalement bewust het geslacht van de inbreker in het midden gelaten en alleen de kleur van het shirt genoemd. Veel mensen zijn daardoor op zoek gegaan naar een man in een groen shirt. Maar de verdachte was toch echt een vrouw.”



In oktober wordt de proef herhaald in Meijhorst. Later komen mogelijk ook andere wijken aan de beurt.