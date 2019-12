Politie onderzoekt autobrand in Nijmeegse wijk Weezenhof

Chauffeur klapt uit school over medever­dach­ten ‘goudsta­ven­over­val’ Nijmegen

4 december DRUTEN/NIJMEGEN - In het onderzoek naar overvallers die 4 maart vijf goudstaven en gouden munten meenamen bij een Nijmeegs echtpaar dat zij bedreigden en opsloten, is de vermeende chauffeur gaan praten. De 26-jarige Drutenaar heeft namen van anderen genoemd en zegt dat hij zelf alleen dacht dat hij chauffeur was voor inbraken.