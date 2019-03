Politie ontdekt hennepkwekerij met 404 planten in verzorgingshuis

Gehavend ‘Eilandje van geluk’ weer opgelapt

14:57 NIJMEGEN - Was het de wind of is er sprake van vandalisme? Hoe dan ook, het kunstobject Altijd lente van kunstenaar Leonard van Munster in Nijmegen Noord stond er deze week beroerd bij. De 'sokkel’, voorstellende een grote berg zand, was flink gehavend waardoor op diverse plekken de houten constructie zichtbaar werd.