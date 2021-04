Politie ontdekt hennepteelt in drie woningen in dezelfde straat na anonieme tip

NIJMEGEN - In drie rijtjeshuizen aan de Zwanenveld 33e straat in Nijmegen is een hennepkwekerij ontdekt. De politie is de woningen op 23 maart na een anonieme tip binnengevallen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

In de kruipruimte van een van drie woningen trof de politie 233 planten aan. In een volgend huis was de oogst met 25 planten minder groot en in de derde woning werd helemaal geen groen meer aangetroffen. Wel waren beide bovengrondse ruimtes duidelijk ingericht voor hennepteelt, zegt een politiewoordvoerder. ,,Het lijkt er ook op dat er eerder is geoogst.”

Netwerkbeheerder Liander heeft geconstateerd dat er naast de illegale teelt ook sprake is geweest van stroomdiefstal. De politiewoordvoerder zegt dat er niemand is aangehouden. ,,Maar we zijn nog bezig met het onderzoek en sluiten arrestaties niet uit.”

Aanleg glasvezel

Monteurs van KPN NetwerkNL zijn de afgelopen periode in de buurt bezig met de aanleg van glasvezel. Bij veel woningen steekt een oranje kabel uit de grond. Onduidelijk is of de vondst van de hennepteelt in de woningen iets met de werkzaamheden te maken heeft.

Opvallend aan deze zaak is dat het gaat om drie woningen in een en dezelfde straat. In een van de huizen werd geteeld in de kruipruimte. Volgens de politie gebeurt dit om zo de kans op ontdekking door warmtebeeldcamera’s te verkleinen. De woordvoerder zegt dat de politie wel vaker stuit op kruipruimteteelt, maar weet zo niet of er sprake is van een trend. ,,Daarvoor moeten we de cijfers over een langere periode bekijken, dat is nog niet gebeurd.”

In de buurt heeft de politie een dag na de invallen huis-aan-huis een folder verspreid waarin wordt opgeroepen vermoedens van een mogelijke kwekerij te melden bij de politie of Misdaad Anoniem.