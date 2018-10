Politie pakt autodief na achtervolging, tweede persoon ondanks inzet helikopter spoorloos

NIJMEGEN - De politie heeft in Nijmegen vanochtend een zoekactie op touw gezet nadat twee mannen er in een gestolen auto vandoor gingen. De bestuurder bedreigde onderweg met een vuurwapen een man. Een man werd gepakt, de ander is nog op de vlucht.

De actie was gericht op twee personen die in een gestolen witte Volkswagen Up reden. Het voertuig maakte veel herrie omdat het een voorband miste.

Een man die melding van de situatie wilde maken, kreeg daarop een vuurwapen op zich gericht terwijl hij met de meldkamer belde.

Daarop heeft de politie de situatie opgeschaald. Er kwam onder meer een helikopter bij om de verdachten op te sporen.

Politiehelikopter

Bij de zoekactie rond de Kleverburgerstraat werd gebruik gemaakt van een politiehelikopter, die met onder andere warmtebeeldcamera’s mee kan kijken. Vanuit de lucht werd de wijk uitgekamd, terwijl agenten ter plekke zochten op daken en in tuinen.

De zoektocht is inmiddels gestaakt. De tweede verdachte is niet gevonden. Tips over de voortvluchtige zijn nog altijd welkom bij de politie.

De man naar wie de politie nog zoekt, is een mollige man van ongeveer 25 met een licht getinte huid. Hij zou ongeveer 1,80 tot 1,90 meter lang zijn en donkerblonde krullen hebben. De man draagt een spijkerbroek een donkere (blauwe of zwarte) jas of trui.