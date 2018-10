Politie pakt na achtervolging een verdachte en zoekt met helikopter naar tweede persoon

NIJMEGEN - De politie is in Nijmegen bezig met een zoekactie. Van twee personen die in een gestolen auto reden, is er reeds een gepakt, de ander is op de vlucht. De bestuurder bedreigde onderweg met een vuurwapen een inwoner van de stad.