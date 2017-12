Politie pikt geen beledigingen meer op internet

Woensdagochtend zag hoofdagent Jimmy Hilgen de beledigende tekst voorbijkomen die een man uit Lindenholt bij de foto had geplaatst. Na melding bij Instagram werden de hatelijke woorden direct verwijderd. Hilgen greep ook verder in. ,,Opsporen van de dader was makkelijk, want hij had gepost onder zijn eigen naam. We hebben hem meteen uitgenodigd voor verhoor op het politiebureau.’’



De hoofdagent is mede-beheerder van het Instagram-account van de politie in Nijmegen-Zuid. Hij controleert de reacties zo goed als dat kan. Die controle wordt belangrijker, omdat er steeds minder een rem lijkt te staan op wat reageerders allemaal posten op Facebook, Twitter en Instagram. ,,We zien steeds meer beledigingen voorbij komen. Het is een dingetje.’’



Wat het werk van Hilgen lastig maakt, is dat in de wet niet haarscherp is omschreven wanneer sprake is van misbruik van sociale media. ,,Bedreigtweets zijn altijd strafbaar. Maar wanneer is sprake van vrijheid van meningsuiting? Wanneer is iets actief pesten? Vaak is onduidelijk wanneer grenzen worden overschreden.’’