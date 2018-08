Politie platgebeld om geluidsoverlast: 'Denk aan je buren'

Vooral van donderdag tot en met zondag is er een piek in het aantal meldingen. Niet altijd komen agenten aan de deur bij een melding. ,,Als we bijvoorbeeld maar één telefoontje krijgen, vragen we mensen eerst om het zelf op te lossen. Krijgen we meerdere meldingen over dezelfde overlast of krijgen we in een korte tijd vaker telefoontjes over dezelfde woning, dan gaan agenten wel ter plaatse.’’



Om de overlast tegen te gaan, is de politie een actie gestart op social media. 'Denk even om je buren, dat scheelt een hoop gedoe', schrijft de politie bij een video. ,,We willen mensen erop wijzen wat voorzichtiger te zijn en rekening met elkaar te houden in deze tijden. Je kunt er bijvoorbeeld op letten de ramen dicht te doen bij het draaien van harde muziek. We hopen ook dat mensen eerst zelf naar hun buren stappen om iets aan de overlast te doen, voor ze bij ons aanbellen.’’