Politie roept spoorspringer Dukenburg op zichzelf te melden

Volgens de politie is wat hij heeft gedaan geen vh-feit, een zaak waarvoor hij in voorlopige hechtenis kan worden genomen. Hij kan dus niet worden aangehouden of strafrechtelijk worden vervolgd. ,,Maar het is voldoende om hem in een gesprek te laten zien hoe gevaarlijk het is voor hemzelf en omstanders.’’ Tegelijkertijd kan hij dan ook een boete tegemoet zien van 140 euro voor spoorlopen.

,,We roepen hem nu op zichzelf te melden. Dat is altijd beter dan dat we plotseling voor zijn deur staan.’’ En dat kan maar zo, zegt de woordvoerder. ,,Als mensen hem herkennen en dat aan ons doorgeven, en die kans is best groot, dan gaan we zeker even langs.’’