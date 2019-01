Politie: ‘Rond steden meer drugs dan alcohol in het verkeer’

Zorgwekkend

Bakhshi schat dat er alleen al in Gelderland-Zuid 70 tot 100 drugsklanten in het verkeer zijn gepakt het afgelopen halfjaar. Het Openbaar Ministerie en de landelijke politie noemden het aantal mensen in het verkeer onder invloed van drugs eerder al ‘zorgwekkend'. Landelijk kwamen er tussen juli 2017 en juni 2018 1.250 drugs-in-het-verkeer-zaken binnen bij het OM.

Boete

Tijdrovend

De drugstest in het verkeer is ingevoerd in juli 2017, maar veel korpsen zijn er pas een jaar later mee begonnen. Eerst moesten agenten worden getraind in het herkennen van signalen van mogelijk drugsgebruik, zoals verwijde pupillen en afwijkend gedrag. Niet iedere automobilist die moet blazen, wordt ook op drugs getest. Dat is té tijdrovend. Bakhshi. ,,Als de speekseltekst positief is, volgt een bloedtest. Twee agenten moeten dan met zo’n vermoedelijke drugsklant naar het bureau, vervolgens moet een GGD-arts ingeschakeld worden om bloed te prikken en komt er veel administratie bij kijken. Dat gaat dan ten koste van de slagkracht van de verkeerscontrole die we op dat moment op straat aan het uitvoeren zijn.”