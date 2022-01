Politie stuit bij huiszoeking in Nijmegen op 50 kilo hennep, een vuurwapen én een inbreker

opinie Docent veegt de vloer aan met beloning in onderwijs: ‘Leraren krijgen waardering, bestuur­ders krijgen geld’

Het is nu drie jaar geleden dat ik begonnen ben als wiskundedocent. Een overstap die ik al vaker had willen maken, maar er nooit van gekomen was. Ik solliciteerde en haalde mijn bevoegdheid. Ik heb er nog geen dag spijt van gehad. Mijn salaris is een stuk minder, maar het is een fantastische baan! Je zult mij niet horen klagen, ik word rijk in figuurlijke zin.

