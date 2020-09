Politie stuit op illegale growshop in Nijmegen; apparatuur voor hennepteelt vernietigd

NIJMEGEN - Agenten en medewerkers van de gemeente zijn woensdag in Nijmegen op een illegale growshop gestuit. De shop die apparatuur verkoopt voor de productie van wiet zat in een pand aan de Klimopstraat.

De eigenaar van het pand was aanwezig. De Nijmegenaar zal door de politie worden verhoord. De politie heeft goederen waarmee een hennepkwekerij kan worden ingericht in beslag genomen. De spullen worden vernietigd.

Het verkopen van apparatuur die het opzetten en in werking brengen van een kwekerij mogelijk maken, is verboden. Burgemeester Hubert Bruls zal op basis van het onderzoek van de politie besluiten of het pand wordt afgesloten.

Burgemeester Bruls liet in een persbericht optekenen: ‘Vaak gaat de handel in drugs gepaard met ondermijnende activiteiten. Wij willen dat in Nijmegen een halt toeroepen. Deze actie is een belangrijk signaal dat we zulke activiteiten niet tolereren in onze wijken.’

In de Klimopstraat zat voor het verbod op growshops een legale winkel: Hydroland. Die zaak was niet onbesproken: zo is er een wietkwekerij aangetroffen en is er een overval geweest.

Volledig scherm De Klimopstraat in Nijmegen. © Google