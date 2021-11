Politie stuurde zondag meer dan 200 mensen weg uit Nijmegen: ‘Kijken terug op een goed verloop’

update | video Grote markt in Nijmegen ontruimd, politie verricht meerdere arresta­ties

NIJMEGEN - De Grote Markt in Nijmegen is zondagmiddag ontruimd door de politie. Een groep van zo'n 25 personen moest de Markt verlaten. Daarvoor waren er al verschillende aanhoudingen verricht. In Nijmegen is de hele dag al veel politie op de been.

28 november