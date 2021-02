Politie stuurt 600 mensen weg uit Kronenburgerpark

De politie was volgens Nieuws uit Nijmegen dinsdag met enkele agenten aanwezig in het park en lette op dat het niet te druk werd. In de loop van de middag verzamelden steeds meer mensen zich in het park om te sleeën, skiën of op andere wijze van de heuvels in het park te glijden.



Volgens de gemeente Nijmegen waren er zo'n 600 mensen in het park.

Veel te druk

,,Op een goed moment lag er iemand op het ijs. Iemand klapte zo hard op het hekje dat hij erover heen kukelde. Toen hij weer over het hekje was geklommen, werd hij keihard gevloerd door twee personen op een slee”, zegt een getuige. ,,Van een afstand was het allemaal best vermakelijk, maar het ging er hard aan toe. En het was ook gewoon veel te druk. Alsof studenten hun eigen sneeuwspelen hadden georganiseerd.”



Toen het rond 18.00 uur zo druk werd dat aanwezigen zich niet aan de coronamaatregelen meer konden houden, verzochten agenten en handhavers van de gemeente iedereen het park te verlaten. Horecaondernemer Khalid Oubaha heeft een filmpje op Instagram gepost van de drukte in het park, waarbij hij zich beklaagt dat dit wel wordt toegestaan maar de horeca dicht moet.

Rond 18.00 zou de politie de groep mensen weggestuurd hebben. Iedereen verliet het park en er zijn geen boetes geschreven. De politie was dinsdagavond niet bereikbaar voor commentaar.



De volgende keer wordt er bekeurd

De politie greep zondagavond ook in bij een spontaan feest in het Kronenburgerpark. Enkele tientallen jongeren kwamen daar bijeen, nadat op sociale media een melding rondging van een ‘Après-ski feest in het park’. Het werd de politie te gortig toen er een geluidssysteem en lichtshow bleek te zijn.



,,Net als toen waren het ook nu veel jongvolwassenen. Ze stonden in groepen, grote groepen ook wel. We hebben ze gevraagd weg te gaan, en dat gebeurde ook’’, zegt een woordvoerder van de gemeente Nijmegen. ,,Het is nu twee keer gebeurd. We hebben twee keer gewaarschuwd, daar is twee keer naar geluisterd. Maar de volgende keer wordt er bekeurd. De komende dagen zullen we de situatie in de gaten houden. We kijken of het niet te druk wordt.’’