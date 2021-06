Politie stuurt honderden jongeren weg van Waalstrandjes bij Nijmegen: één aanhouding

OM: diefstal waarschijn­lijk aanleiding voor gewelddadi­ge dood Gildekamp­be­wo­ner Henk Bos

16 juni NIJMEGEN - Diefstal is zeer waarschijnlijk de aanleiding geweest voor de gewelddadige dood van Henk Bos. Dat valt af te leiden uit de aanklacht van het Openbaar Ministerie (OM). De 62-jarige man werd donderdag 27 mei dood aangetroffen in zijn woonhuis in de wijk De Gildekamp in Nijmegen.